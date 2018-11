In diesen Fällen sagen wir Danke!

Versicherung reagierte kulant

Im September verbrachte Christine L. aus der Steiermark eine Woche in einer Kuranstalt. Während dieses Aufenthalts hatte die 80-Jährige einen Unfall. Sie war beim Duschen nach einer Therapie in einer Duschkabine ausgerutscht und gestürzt. Weshalb die betagte Dame zur Abklärung der Verletzungen ins Spital gebracht und kurz darauf mit starken Prellungen an Kopf und Hüfte wieder entlassen wurde. Weil die Leserin eine Mangelhaftigkeit im Duschbereich vermutete, wurde die Haftpflichtversicherung der Kuranstalt eingeschaltet. Die lehnte eine Schadenübernahme mangels Verschulden ab. Auf die Bitte der Ombudsfrau hat die Wiener Städtische Versicherung die Sache neuerlich geprüft. Um den Fall abzuschließen, wurde Frau L. nun aus Kulanz eine kleine Entschädigung zuerkannt.