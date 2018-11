Bestattung übernahm Kosten für Begräbnis

Aufgrund der besonderen Umstände hat sich die in diesem Fall zuständige Bestattung Lichtblick aus Neulengbach (NÖ) dankenswerterweise bereiterklärt, die Begräbniskosten - also für die Abholung des Leichnams, die Einäscherung sowie Urne und Beerdigung am Friedhof - zu übernehmen. Die Urne der Mutter konnte somit im Familiengrab beigesetzt werden. Dank einer weiteren Spende konnten auch die offenen Friedhofskosten beglichen werden.