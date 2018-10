Bahn-Arbeiten im „Deutschen Eck“ verzögern sich

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn am „Deutschen Eck“ - ein wichtiger Korridor für Westösterreich - verzögern sich um einen Tag. Die Strecke zwischen Kufstein und Salzburg kann daher erst am 2. November wieder freigegeben werden. Die Fahrplanänderungen im Fernverkehr blieben daher auch am Allerheiligentag bestehen.