Ab morgen gilt die situative Winterreifenpflicht!

In diesem Herbst sind waren wir lange von herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen verwöhnt und sind es in den meisten Teilen des Landes noch immer. Dennoch gilt ab morgen, Donnerstag, bis 15. April 2019 die situative Winterreifenpflicht. Hier erfahren Sie, was das bedeutet und welche Reifen empfehlenswert sind.