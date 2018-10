Wiener Lokalbesitzer (35) das Gesicht zerschnitten

Blutige Szenen haben sich am späten Dienstagabend in einem orientalischen Restaurant in Wien abgespielt. Drei Männer drangen plötzlich in das Lokal im Bezirk Favoriten ein, zerschnitten dem Besitzer mit einem Messer das Gesicht, verprügelten ihn und die drei anwesenden Mitarbeiter und verwüsteten das Restaurant.