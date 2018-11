Bote bestätigte Abgabe von Packerl einfach selbst

340 Euro kostete die Spielekonsole, die Patrick S. bei einem Online-Händler bestellt hatte. Weil diese aber nicht mehr in der Schachtel war, rief der Leser beim Paketdienst an und fragte, warum die Sendung überhaupt ohne Genehmigung vor seine Haustüre gestellt worden war. „Man behauptete, ich habe das Paket persönlich übernommen, dazu gebe es auch eine Unterschrift von mir“, schilderte der Oberösterreicher. Doch das war gar nicht möglich, denn Herr S. war zum angeblichen Zeitpunkt der Übergabe in der Arbeit, und auch sonst war niemand daheim. Er ließ sich die Unterschrift senden und stellte fest, dass diese weder von ihm noch von jemandem aus seiner Familie stammen könne.