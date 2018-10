Hund stöberte beim Gassigehen Leguan auf

Das etwa 60 Zentimeter lange Tier war bereits in Kältestarre verfallen. Die Hundebesitzerin nahm es mit nach Hause und quartierte es vorübergehend in ihrem Heizraum ein, so die Polizei. Am Mittwoch übersiedelte der Leguan in ein Tierheim. Ob er entlaufen ist oder ausgesetzt wurde, war zunächst unklar. Vom Besitzer fehlte jede Spur.