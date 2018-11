In der Schweiz gibt es Insta- statt Babysitter

Schließlich wird für manche das Leben in der virtuellen Welt so stressig, dass sie sich eine Auszeit - Digital Detox - nehmen müssen. Auch Promis wie Selena Gomez oder Lara Gut zerbrechen an den sozialen Medien. Für dieses Problem ist ein Instagram-Sitter zwar nicht die Lösung, aber laut AccorHotels ein zukunftsgerichtetes Service, dass es den Gästen ermöglicht, mal wieder die reale Welt mit all ihren Schönheiten zu genießen, ohne alle fünf Minuten in die gekünstelte Social-Media-World abzutauchen.