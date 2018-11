Treffen Sie Gitarrenheld Mark Tremonti in Wien!

Mit 44 befindet sich Tremonti scheinbar in der Blüte seines Lebens und federt einen Song nach dem anderen heraus. „Ich schrieb schon immer so viele Lieder, die ich nie veröffentlichen konnte, dass das Projekt Tremonti einfach sein musste“, bekundete er schon früher in Interviews. Mit „A Dying Machine“ landete Tremonti in Österreich auf dem beachtlichen 14. Platz der Charts, große Headlinerslots und eine Tour mit Iron Maiden diesen Sommer waren weitere Löhne für die bisher ausgefeilteste aller Hard Rock/Thrash Metal-Projekte des Gitarristen. Am 13. November kommt Tremonti nun mit The Raven Age und Disconnected in die Wiener Simm City und wird dabei natürlich auch zahlreiche ältere Klassiker feilbieten.