Nerze aus Horror-Pelzfarmen in Österreich

„Hoffen auf ein Importverbot“

Einziger Lichtblick für künftige Generationen an Nerzen: Am Montag wurde im Litauischen Parlament ein Gesetzesentwurf für ein Pelzfarmverbot eingebracht. In Belgien, Tschechien und Norwegen wurden vor kurzem ähnliche Pelzfarmverbote erlassen. VGT-Pelzcampaigner Georg Prinz erklärt: „Nachdem dieses Tiere monatelang unter lebensfeindlichen Bedingungen in engen Drahtgitterkäfigen ihr Dasein fristen mussten, werden die Überlebenden bereits im November durch Vergasung getötet. Solange in Österreich immer noch Pelz verkauft wird, wird auch Pelz aus solchen Horror-Pelzfarmen in Österreich landen. Wir hoffen sehr, dass sich Litauen an Österreich ein Beispiel nimmt und diesem Tierleid bald ein Ende setzt. Auch ein Importverbot solcher Pelze für Österreich muss diskutiert werden.“