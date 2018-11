Plattform vermittelt Tickets für indische Hochzeit

Es gibt bereits zahlreiche Veranstalter, die Urlaubserlebnisse der besonderen Art bieten: Zum Beispiel wohnt man nicht im Hotel, sondern bei einer einheimischen Familie. Man geht am Nachmittag nicht auf den Strand, sondern hilft im Kinderheim aus. Es gibt unzählige Möglichkeiten für nachhaltiges, alternatives Reisen. In diese Kerbe schlägt auch JoinMyWedding ein. Sie bieten laut eigener Aussage den Höhepunkt jedes Indientrips an: Den Besuch einer Hochzeit einer einheimischen Familie - nicht als Tourist oder Fremder, sondern als Gast.