Gewinnen Sie einen von 10 tollen Adventkalendern!

5. FU*K - Schon wieder Weihnachten!

Schon wieder Weihnachten? Fu*k. Jedes Jahr das Gleiche: Man überlegt ewig, was man schenken soll, kauft dann auf den letzten Drücker irgendeinen Blödsinn, der eh nicht passt, tritt sich mit Tausenden anderen auf dem Christkindlmarkt, um ekligen und viel zu teuren Glühwein zu saufen und fühlt sich so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Nicht so schlimm - denn das müssen Sie auch gar nicht! Dieser Adventkalender hilft dabei, gepflegt abzukotzen, während alle andere (vermeintlich) auf besonnlich machen!