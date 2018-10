Holzstämme auf Lkw begannen plötzlich zu brennen

Der Vorfall ereignete sich gegen 6.20 Uhr kurz nach der sogenannten Bärenbrücke (Fahrtrichtung Bruck). Der Lenker bemerkte die Rauchentwicklung und hielt sein Fahrzeug am Pannenstreifen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Pernegg und Bruck an der Mur konnten den Schwelbrand an den Baumstämmen schließlich zur Gänze löschen.