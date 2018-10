Ein Rücktritt auf Raten hat noch nie funktioniert

Munkeleien über einen bevorstehenden Rückzug und auch offene Rücktrittsaufforderungen hat es in den vergangenen Monaten zur Genüge gegeben, schließlich verlief der Start in Merkels vierte Amtszeit alles andere als glücklich. Erst waren da die zähen Koalitionsverhandlungen, dann der allgemeine Streitereifrust über die zu oft ideenlos erscheinende große Koalition („GroKo“), hinzu kamen noch selbstzerstörerische interne Quereleien mit der Schwesterpartei CSU. Schon die bayrische Landtagswahl war als klares Signal des „GroKo“-Verdrusses zu verstehen. Am Ende soll aber das schlechte Ergebnis der Hessen-Wahl der Grund für Merkels Entschluss zum Rückzug gewesen sein: Die CDU musste ein sattes Minus von 11,3 Prozent verzeichnen.