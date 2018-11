Wiener Influencerin zeigt Fashion für den Herbst

# Take a Walk on the Wild Side

Egal, ob Hose, Kleid, Schuhe, Beauty oder Accessoires: der Animal-Print ist derzeit DER Modetrend schlechthin! Leo, Schlangenprint oder Zebra-Allover: Der Dschungel hält in den Fashionmetropolen dieser Welt Einzug. Darum: rein in eure neuen Lieblingsteile und ab zum nächsten Brunch, Event oder in‘s Kino!

Und wer denkt, dieser Trend wäre ausschließlich etwas für absolute Fashionistas: falsch gedacht! Die verschiedenen Muster und Farbkombinationen bieten wirklich etwas für JEDEN. Unabhängig von Alter, Größe oder Gewicht. Mode bedeutet Freiheit: Die Freiheit, sich der Welt so zu zeigen, wie man sich selbst am liebsten sieht! Hier gibt es keine Grenzen und auch keine Vorgaben, wer was anziehen darf und wer nicht! Das Wichtigste ist immer: wenn man sich selbst in dem, was man trägt, gut fühlt, dann ist das das Einzige, das zählt! Denn genau DAS strahlt man dann auch aus! Also: Seid mutig wie ein Leopard und rein in den neuen Animalprint-Fummel!