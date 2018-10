Jugendlicher am Bahnhof mit Flasche geschlagen

Täter verfolgt

Der Verletzte und sein 15-jähriger Begleiter aus dem Bezirk Eferding liefen dem unbekannten Täter, der ebenfalls in Begleitung war, noch kurz in Richtung Volksgarten nach, gingen dann zum Hauptbahnhof Linz, wo von einer Passantin die Rettung gerufen wurde. Der 16-Jährige verlor bei der Anzeigenaufnahme das Bewusstsein. Er wurde in die Kinderklinik gebracht. Die Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Augenzeugen der Tat werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof unter 059133-4583 zu melden.