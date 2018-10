Alkolenker verbrachte Nacht in Zelle

In der Ausnüchterungszelle fand sich ein Alkolenker (26) aus Irnfritz-Messern (NÖ) wieder, nachdem er in Traun am Polizeiposten und zuvor im Streifenwagen randaliert und geschimpft hatte. Die Beamten hatten den Autolenker nach kurzer Verfolgung „ausgebremst“, weil er Sperrlinie und Rotlicht bei einer Ampel ignoriert hatte. Der Alkomat ergab den Wert von 1,98 Promille, die Führerscheinabnahme wollte der 26-Jährige nicht protestlos hinnehmen.