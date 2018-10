Semmering-Tunnel als „Lottosechser für den Bezirk“

ÖBB: Fünf Euro Wertschöpfung für jeden investierten Euro

Dass darüber hinaus eine riesige Wertschöpfung in der Region bleibt, brachte jetzt der Brucker Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer (FPÖ) beim Projektbetreiber ÖBB in Erfahrung. Demnach werde der Großraum Mürzzuschlag durch die auf eine Stunde verkürzte Fahrzeit nach Wien nicht nur viel interessanter für die Ansiedlung von Firmen und Privaten, sondern es fällt auch jede Menge Geld ab: 75 Prozent der 3,3 Milliarden bleiben in der Region, heißt es da - und dass jeder investierte Euro fünf Euro an Wertschöpfung brächte.