Die No-Gos beim Daten in der Adventzeit

In den Supermärkten und Auslagen herrscht schon seit Wochen Weihnachten. Lebkuchen, Adventskalender und Christbäume wurden bereits aufgestellt, bevor Halloween über die Bühne gehen konnte. Also ist es nun an der Zeit, die No-Go‘s beim Daten im Advent aufzuzählen. Damit man am Heiligen Abend nicht alleine unter dem Christbaum sitzt.