Wassergraben stoppte die Bankomatdiebe

Bande rückte mit gestohlenem Auto an

Dienstagfrüh gegen 2.20 Uhr schlugen Bankomatdiebe nun in einem Einkaufsmarkt in Asten bei Enns zu. Mindestens drei Täter rückten mit einem bereits am 25. Oktober gestohlenen Kastenwagen an, zwängten die Schiebetüre eines Geschäfts mit Keil und Vorschlaghammer auf. Mit Hilfe von Spanngurten und der Kraft das Wagens rissen sie einen Bankomat aus der Verankerung, verluden ihn in den gestohlenen Wagen. Doch die Flucht endete schon nach etwa zehn Metern: Aus unbekannten Gründen steuerten die Diebe ihr Fluchtauto in einen Wassergraben, wo das Fahrzeug stecken blieb. Zu Fuß und ohne den erbeuteten Bankomat liefen die Täter davon.