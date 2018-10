Zombies und Vampire: Wettrennen im Wiener Prater

Der Ghost Run findet seit 2015 alljährlich am 30. Oktober statt und sorgt damit bereits am Abend vor Halloween für Gruselstimmung in Wien. Hunderte verkleidete Läufer fanden sich ab 18 Uhr auf der Prater-Hauptallee ein und liefen gemeinsam auf einer Strecke von etwa fünf Kilometern für einen guten Zweck. Sämtliche Startgelder des „Ghost Run“ kommen der Initiative Lungenhochdruck zugute.