Rekord: Noch nie kam eine Sonde der Sonne so nahe

So nahe wie noch nie ein von Menschenhand gebautes Raumfahrzeug ist die NASA-Sonde „Parker Solar Probe“ am Montag an die Sonne herangeflogen. Um 6.04 Uhr MEZ brach sie den bisherigen Rekord der deutsch-amerikanischen Sonde „Helios 2“, die sich im Jahr 1976 unserem Zentralgestirn bis auf knapp 43 Millionen Kilometer genähert hatte.