So wird Halloween in der WG!

Die Ladys lassen sich bekochen - und haben bis zuletzt keine Ahnung, was Daniel da eigentlich in der Küche brutzelt. Die Vorspeise - Eidechseneingeweide - schmeckt zumindest der abenteuerlustigen Valentina. Die Hauptspeise hingegen kommt gut an - und bringt die WG gleich auf eine gruselige Idee. Was sich Dzeni, Celina, Vale, Lisa und Daniel ausgedacht haben, seht ihr im nächsten Video. Mahlzeit!