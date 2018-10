Nach Orkannacht droht wieder heftiger Sturm

2100 Feuerwehrleute standen die ganze Nacht im Einsatz, um vor allem in den Bezirken Vöcklabruck, Gmunden und Kirchdorf abgedeckte Dächer dicht zu machen, Verkehrswege von umgestürzten Bäume frei zu bekommen und gefährliche Situationen zu entschärfen. So war in Leonstein ein Baum auf einen Milchtransporter gestürzt, in Steinbach am Ziehberg lag ein Buswartehäuschen auf der Straße. Und im Traunsee bei Gmunden ging im Sturm ein Motorboot unter.