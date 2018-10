Osttirol: „Bevölkerung soll zu Hause bleiben“

Aufgrund der heftigen Regenfälle und der starken Windböen hat die Lienzer Bezirkshauptfrau, Olga Reisner, Montag Abend die Bevölkerung in Osttirol dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. „Bitte bleiben Sie ab sofort zu Hause und lassen sie ihr Auto stehen“, so Reisner in einer Aussendung. Mehrere Straßen mussten Montag Abend bereits gesperrt werden.