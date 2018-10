Fury wollte sich nach Klitschko-Sieg umbringen

Er hätte schon in der Woche vor seinem überzeugenden Punktesieg über den damaligen Langzeit-Weltmeister Klitschko gewusst, dass es so kommen würde. „Titelverteidigungen interessierten mich danach nicht mehr. Und dann nahm ich erstmals in meinem Leben Kokain. Und trank in rauen Mengen Alkohol. Dabei hatte ich bis 26 nie in meinem Leben Drogen genommen.“ Außerdem legte Fury extrem an Gewicht zu.