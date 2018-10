Ehefrau mit Auto überrollt und getötet: Urteil

„Da war schon kein Leben mehr in ihr“

„Es hat an Pumperer gemacht, aber ich hab mir nix dabei gedacht“, jammert der Angeklagte. Trotzdem stieg er aus und fand seine Frau eingeklemmt unter dem Auto. „Ich wollte sie befreien, aber das ist nicht gegangen“, so der Mann. Und deshalb fuhr er wieder los und überrollte die Frau ein zweites Mal. Und wohl um sich zu beruhigen, murmelt er: „Aber da war schon kein Leben mehr in ihr.“ Das Opfer war wohl sofort tot. Das Urteil am Landesgericht Krems: ein Jahr Haft, davon vier Monate unbedingt.