Warnung: Föhnsturm mit Spitzen bis zu 110 km/h

Das Landes-Feuerwehrkommando OÖ und ZAMG warnen vor einem schweren Sturm in der Nacht von Montag auf Dienstag! Es werden Windgeschwindigkeiten im Bereich von 80 bis zu 110 km/h erwartet. Auf den Bergen weht ein Föhnsturm, der in der Nacht noch zulegen wird. In der Nacht wird der zum Teil schwere Föhnsturm auch verbreitet in die Niederungen durchgreifen.