5 Fragen zu Beißattacken, Listenhunden, Sicherheit

Ist Ihnen nicht bewusst, dass eine permanente Maulkorbpflicht für Listenhunde eine krasse Tierquälerei darstellt, die nach dem Bundestierschutzgesetz sogar verboten ist?

Ein Kind ist nach einem Kampfhundebiss gestorben. So etwas darf nie wieder passieren. Der einzige sichere Weg, so einen schrecklichen Vorfall zu verhindern, ist eine Beißkorbpflicht für alle Kampfhunde in Wien. Dass ein Beißkorb laut Gesetz verboten sei, ist absolut falsch. Tierexperten bestätigen, dass man die Hunde von klein auf an den Beißkorb gewöhnen, den richtigen Beißkorb für das Tier verwenden und ihn richtig anlegen muss. In der Hundezone darf auch ein Listenhund ohne Maulkorb herumlaufen.