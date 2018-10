WIN: Tickets für „Die Schöne und das Biest“

Das schreckliche Biest, die bezaubernde Belle, sprechende Kerzenleuchter, verzauberte Stehuhren und singende Teekannen entführen in eine Welt, voller Liebe, Träume und Humor wenn vom 7. bis 18. November Disneys „Die Schöne und das Biest“ in die Wiener Stadthalle kommt. Sie erzählen das Märchen von Prinz Adam, welcher wegen seiner Kaltherzigkeit in ein scheußliches Biest verwandelt wird. Der Fluch wird erst gebrochen, wenn das Biest nicht nur Liebe geben kann, sondern auch empfängt. Als Belle in seinem Schloss auftaucht, versucht er mit Hilfe seiner verzauberten Schlossdiener, Belles Liebe für sich zu gewinnen und den Fluch zu brechen.