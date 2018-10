Sieben Tipps für sichere Touren auf den Bergen

Am Roßschopf stürzte, wie berichtet, ein 20 Jähriger 20 Meter ab, am Traunstein fiel ein Bayer (36) 50 Meter ab und in der Pfennigsteinmauer verletzte sich ein 51-Jähriger. Laut Analyse des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) verletzen sich neun von zehn Unfallopfern bei einem Sturz, sie rutschen aus oder stolpern. Heuer passierten in OÖ zwischen 1. Mai und 23. September 213 Alpinunfälle mit 181 Opfern. Die häufigsten Verletzungen sind Knochenbrüche (61%). Christian Kräutler vom KfV: „Selten ist mangelhafte Ausrüstung die Unfallursache, meist sind es Übermüdung, Erschöpfung oder Überforderung.“