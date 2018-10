Tresor-Knacker erbeuteten über 100.000 Euro

Irgendwann zwischen 3.30 und 7 Uhr drangen die unbekannten Täter in den Gastro-Betrieb in der Dorfstraße ein. „Aus einem Tresor, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel geöffnet wurde, entwendeten die Täter in weiterer Folge einen unteren sechsstelligen Eurobetrag“, heißt es vonseiten der Polizei.