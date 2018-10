Fassadenbegrünung: Mehr Pflanzen für die Stadt

Vor allem im Sommer wird es in Städten vielerorts quälend heiß. Asphalt, Beton, Glas und Putzfassaden heizen sich auf bis zu 70° C auf, speichern die Wärme und geben sie nur langsam wieder ab. Die Stadt wirkt als thermischer Speicher und vor allem nachts kann so keine Abkühlung mehr stattfinden. Solche urbane Hitzeinseln entstehen vor allem dort, wo es nur wenige Grünflächen gibt. Hohe Feinstaubbelastung und trockene Luft verstärken die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Stadtbewohner noch weiter. Die Begrünung von Dächern und Fassaden soll helfen, als „urbane Klimaanlage“ entgegenzusteuern.