Firmenname von Mühlviertler Unternehmen gestohlen

Anzeige wegen Ungereimtheiten

Im Oktober des Vorjahres war im Namen einer französischen Firma bei diesem Betrieb Bio-Verpackung bestellt worden, die Ware solle an eine Adresse in Großbritannien geschickt werden. „Es war eine Lieferung von Zuckerrohrprodukten“, so Daniela Piererfellner, die in ihrer Stellungnahme erklärt: „Es kam dann zu massiven Ungereimtheiten, sodass wegen Betrugsverdachts Anzeige erstattet wurde.“ Laut Polizei weiß die französische Firma nichts von einer Bestellung, ein Gauner müsse ihre Firmendaten missbraucht haben.