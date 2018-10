Mit City4U gratis zu „Palazzo“ in Wien

Internationale Spitzenkünstler und vielfach ausgezeichnete Artisten bieten in jedem Jahr ein komplett neues, spektakuläres Bühnenprogramm - abwechslungsreich, aufregend und charmant. „Glanz & Gloria“ lautet der Name des neuen PALAZZO-Programms in der Spielzeit 2018/19 - eine Show, die Magie, Noblesse und Eleganz in den Wiener Spiegelpalast bringt.