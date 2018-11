Elsass, eine Region für Genießer!

INNERFRANKREICH nennt man hier den Rest des Landes, ist stolz auf „germanische“ Tüchtigkeit, Ordnung und Disziplin – und gleichzeitig auf französische Lebenskunst und Kulturpflege. Die zeigt sich gerade in jüngster Zeit durch spektakuläre Museums-Neubauten: Das Museum Unterlinden der Elbphilharmonie-Architekten Herzog & de Meuron in Colmar bietet dem weltberühmten Isenheimer Altar, geschaffen zwischen 1510 und 1520 von Matthias Grünewald, einen würdigen Rahmen und ist das meistbesuchte Museum Frankreichs nach dem Louvre in Paris. 200.000 Besucher im Jahr strömen in das restaurierte, durch spektakuläre Zubauten mit einem alten Stadtbad verbundene mittelalterliche Kloster, um den in restaurierter Farbenpracht glänzenden Altar zu bewundern. Das doppelte Flügelpaar mit drei Bildfolgen ist zur Gänze zu sehen, die meisterhaft gemalten biblischen Szenen berühren noch heute – in der Renaissance sollten sie Menschen, die durch Mutterkornvergiftung am entstellenden, schmerzhaften und oft tödlichen „Antoniusfeuer“ litten und in Isenheim bei Colmar gepflegt wurden, trösten.