„Gun Girls of Instagram“: Sexy mit Waffe

Mittlerweile kehrt auch im Land der Waffen - Amerika - ein langsames, aber stetiges Umdenken ein, was den Besitz von Waffen betrifft. Zahlreiche Anschläge mit Pistolen und Gewehren, die Bevölkerung hat genug. Die Waffenlobby, die in den USA sehr mächtig ist, jedoch nicht. Diese möchte eine Verschärfung der laxen Gesetzgebung unbedingt verhindern. Nun haben sie sexy Unterstützung. Die „Gun Girls of Instagram“, die pro Foto tausende Likes kassieren, wollen zeigen, dass auch eine Frau mit einer Maschinenpistole heiss aussehen kann.