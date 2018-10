Anschlagsplan auf ICE: Drohschreiben auf Arabisch

Auf der ICE-Strecke von Nürnberg in Richtung München ist es laut dem bayrischen Landeskriminalamt (LKA) vor drei Wochen zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Auf Höhe des mittelfränkischen Allersberg habe der Zugführer während der Fahrt ein verdächtiges Geräusch bemerkt und am Endbahnhof in München Schäden am ICE festgestellt, erklärte ein LKA-Sprecher am Montag.