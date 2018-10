In Wien fehlen bald mehr als hundert Ärzte!

„Zwangspensionierung“ tritt 2019 in Kraft

Mit 1. Jänner tritt nach einer zehnjährigen Übergangsfrist die „Zwangspensionierung“ in Kraft. Haus- und Fachärzte dürfen dann nicht mehr älter als 70 Jahre alt sein. Allein in Wien gibt es laut Ärztekammer 109 Mediziner mit Kassenvertrag, die Jahrgang 1949 oder älter sind. Österreichweit werden in den kommenden Jahren rund zehn Prozent aller Hausärzte sowie Fachärzte mit Kassenverträgen in Pension geschickt.