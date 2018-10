Ausdauer und Entertainment: Das E-Sports-Event

Neben den sechs Hauptturnieren, in prominenten Spielen wie FIFA 19, Rocket League, CS:GO, F1, Hearthstone oder League of Legends, die in klassischen Turnierbäumen bis zum Finale gespielt werden, kommt es mit Red Bull M.E.O. by ESL zu einer weiteren Österreichpremiere. Am 04. November findet der Österreich Qualifier für diese internationale Turnierserie statt, bei der die besten Clash Royale Spieler des Landes gesucht werden. Der Sieger vertritt Österreich in der Folge beim globalen Finale im Februar 2019, bei dem es um ein beträchtliches Preisgeld und die Krone des