Fußgängerin (19) von Pkw angefahren: Beinbruch!

Erneut wurde in Innsbruck eine Fußgängerin von einem Pkw-Lenker erfasst! Nachdem am Sonntagmorgen - wie berichtet - eine Spaziergängerin (44) von einem Taxi-Lenker (28) erfasst wurde und ihren schweren Verletzungen erlegen ist, übersah in den Abendstunden ein bosnischer Pkw-Fahrer (22) eine 19-Jährige, die bei Grünlicht den Schutzweg in der Andechsstraße überqueren wollte!