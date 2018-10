Viel Regen wartet auf uns - aber es bleibt mild!

Milde Temperaturen mit bis zu 20 Grad - und dazu kräftige Regenschauer: So turbulent präsentiert sich der Herbst in der kommenden Woche. Besonders nass wird es dabei in Osttirol und Kärnten - hier werden ab Montag 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Temperaturen bleiben speziell nördlich des Alpenhauptkamms auf einem weit überdurchschnittlichen Niveau. Ein Kälteeinbruch ist in der kommenden Woche auch nach dem Monatswechsel somit nicht in Sicht.