Sol Motors Pocket Rocket: Das ist keine Studie!

Besonderes Augenmerk wurde auf das Lichtdesign gelegt. So weckt die Rückleuchte mit einem äußeren Kranz und einem kleinen zentralen Bremslicht Erinnerungen an das Raumschiff Enterprise. Die LED-Blinker sind geschickt in die Lenkerenden integriert. Auch der laut Sol Motors sehr helle Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlichtfunktion wirkt wie ein Kleinod.