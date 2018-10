Wilder MotoGP-Crash! Zarco kracht in Marquez

Es war die große Schrecksekunde beim MotoGP-Rennen auf Phillip Island! Johann Zarco krachte in Runde sechs beim Anbremsen in die Maschine von Weltmeister Marc Marquez. Bei hoher Geschwindigkeit katapultierte es den Franzosen von seiner Yamaha (oben im Video). Der Sieg ging überraschend an Maverick Vinales, der seinen ersten Triumph in dieser Saison feierte.