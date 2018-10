Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Einbrecher haben Samstag in der Zeit von 15 bis 18.45 Uhr in Mayrhofen zugeschlagen. Sie verschafften sich Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten im Erdgeschoß mehrere Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie einen hohen dreistelligen Eurobetrag sowie Schmuckgegenstände. Die Schadensumme ist nicht bekannt.