Wer Zeit hat, lebt ohne Schatten

Das Prinzip der Sonnenuhr klingt einfach: Ein Stab wirft seinen Schatten auf eine ebene Fläche und markiert so die Stunde. Die Umsetzung erfordert allerdings mathematisch-physikalisches Wissen - und künstlerisches Talent. Im Mittelalter war es vor allem in den Klöstern wichtig, die Zeit fürs Gebet zu wissen. „Kanonische Sonnenuhren zeigen die Zeit für das Stundengebet an, also 6, 9, 12, 3 für 15 und 6 für 18 Uhr“, so Schinnerl. Mancherorts sind statt Zahlen die Namen der Gebetsstunden aufgemalt: Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera.