Hochwasser-Einsatzplan für die Drau

Aufgrund der für die kommenden Tage prognostizierten großen Niederschlags- und Abflussmengen in der unteren Drau wurde VERBUND als Kraftwerksbetreiber im Zuge einer Einstweiligen Verfügung beauftragt, mit einer außergewöhnlichen Maßnahme einen Sicherheitspuffer für die Gemeinde Lavamünd zu schaffen. So wurde am Samstag um 17 Uhr begonnen, den Wasserspiegel im Völkermarkter Stausee beim Kraftwerk Edling über die normalen Sicherheitsgrenzen hinaus um vier (!) Meter abzusenken. Diese Maßnahme wird rechtzeitig vor den für Montag bzw. Dienstag erwarteten hohen Abflussmengen in der unteren Drau abgeschlossen sein. Darüber hinaus werden erstmals auch die Stauseen bei den Kraftwerken Annabrücke und Ferlach um zweieinhalb Meter abgesenkt, die Stauspiegel bei den Kraftwerken Rosegg (Stadtgebiet Villach) und Feistritz wurden bereits im Zuge der normalen Hochwasser-Vorsorge ebenfalls um zweieinhalb Meter abgesenkt.