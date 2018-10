Zehntausende Dollar von Tiroler Firma abgeknöpft

Laut Polizei verschafften sich die Unbekannten zwischen 11. September und 25. Oktober Zugang zum E-Mail-Account der Tiroler Firma bzw. zu deren chinesischen Zulieferern. „Via E-Mail veranlassten die Täter die nunmehr geschädigte Firma eine real existierende und mit einer chinesischen Zulieferfirma vereinbarte Auftragssumme in einem hohen fünf-stelligen Dollarbetrag auf ein chinesisches Konto zu überweisen“, erklärt die Exekutive. Zuvor gaben die Gauner in einem gefälschten E-Mail, wobei die chinesische Zulieferfirma als Absender aufschien, bekannt, dass die Bankverbindung der Zulieferfirma hätte geändert werden müssen. Die Art und Weise der verfassten E-Mails und auch die Absenderadresse, welche in den einzelnen E-Mails aufschien, war durch die Täter täuschend echt und in üblichem Wortlaut verfasst worden, sodass von Seiten der geschädigten Firma die Überweisung letztendlich in gutem Glauben durchgeführt wurde. Die chinesische Zulieferfirma erhielt offensichtlich über denselben Vorgang ebenfalls gefälschte E-Mails, wo die durchgeführte Online-Überweisung vorgetäuscht wurde. Teilweise wurden als Anhang übermittelte pdf-Dateien durch die Betrüger verfälscht.