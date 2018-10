Nach Überschlag Auto an Hausmauer „geparkt“

„Wir können uns nur vorstellen, dass die Frau aufgrund der nassen Fahrbahn und weil es dadurch rutschig war, mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. Sie geriet dann über die Gehsteigkante, das Auto wurde in die Luft katapultiert und landete dann an der Hausmauer“, berichtet ein Polizist. Die 46-Jährige war Samstagnachmittag mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Maria Saal in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen.