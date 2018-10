Jetzt wird‘s bunt: Neue Halteschlaufen zieren U6

Normalerweise sind die Griffe in der U6 eintönig gelb oder grau, in einem Waggon leuchten die 104 Schlaufen nun bunt wie der Regenbogen, in Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Öffi-Stadträtin Ulli Sima hat sich als Erste von den farbenfrohen Schlaufen überzeugt und griff natürlich zu Rot. Mehrkosten entstehen beim Tausch durch die bunten Griffe keine.